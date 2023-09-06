Новак: Россия рассматривает ускорение запуска Южно-Киринского ГКМ на шельфе Сахалина

Вице-премьер отметил, что развитие инфраструктуры газоснабжения Комсомольского промышленного узла и Владивостока является приоритетной целью

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия рассматривает ускорение запуска Южно-Киринского газоконденсатного месторождения (ГКМ) на шельфе Сахалина, написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"В приоритетных планах - развитие инфраструктуры газоснабжения Комсомольского промышленного узла и города Владивостока, ускорения ввода в эксплуатацию Южно-Киринского ГКМ на шельфе острова Сахалин", - отметил он.

В 2022 году "Газпром" сообщал, что продолжает работы на шельфе Сахалина намеченными темпами, несмотря на отказ западных компаний от сотрудничества.

Реализация проекта "Сахалин-3" предполагает освоение Южно-Киринского месторождения газа и Аяшского месторождения нефти. Планируется, что с 2025 года по проекту начнется добыча газа, которая составит 5 млрд куб. м в год, а с 2030 года инвестор начнет добычу 3 млн тонн нефти в год. В перспективе ежегодно на проекте будет добываться 10 млрд куб. м газа и 10 млн тонн нефти.

Южно-Киринское месторождение открыто в 2010 году, его извлекаемые запасы по категории С1+С2 составляют 814,5 млрд куб. м газа, 130 млн тонн газового конденсата и 3,8 млн тонн нефти. Планируемая проектная мощность месторождения - 21 млрд куб. м газа в год.