Заммэра Москвы заявила, что город формирует рынок цифровых решений России

По словам Анастасии Раковой, эти технологии помогают перейти на предоставление всех услуг в электронный формат и избавить людей от походов по различным инстанциям

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Цифровые технологии помогают формировать новые сервисы, именно Москва формирует рынок цифровых решений. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Цифровые технологии помогают нам формировать совершенно другие сервисы. И эти сервисы упрощает работу врача. Экосистема Москвы сегодня позволяет нам перейти к внедрению искусственного интеллекта. Мы цифровое зрение как проект запустили три года назад. Сейчас могу сказать, что рынок цифровых решений России формируется нами. <...> Сейчас у нас 80 сервисов, и 52 работают в промышленной эксплуатации", - сказала Ракова в рамках Форума социальных инноваций регионов.

По ее словам, современные технологии дают возможность перейти на предоставление всех услуг в электронный формат и избавить людей от походов по различным инстанциям. "На сегодняшний день мы избавили москвичей от 4 млн походов за социальными услугами", - подчеркнула заммэра.

V Форум социальных инноваций регионов проходит с 5 по 8 сентября на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Его основная тема посвящена устойчивости современной России к вызовам времени. Соорганизаторами форума выступают Совет Федерации и правительство столицы.

Московский урбанфорум (МУФ) открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.