Молдавия денонсировала соглашение о совместимости радиоэлектронных средств в рамках СНГ

Оно больше не соответствует приоритетам безопасности республики, отметил госсекретарь молдавского Минобороны Сергей Плоп

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Молдавия денонсировала соглашение "О порядке использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости важнейших радиоэлектронных средств в интересах безопасности СНГ" от 1992 года. Такое решение принято на заседании правительства, которое транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Соглашение не соответствует приоритетам безопасности Республики Молдова и текущим технологическим потребностям, ограничивает возможность принятия независимых решений в отношении использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств", - объяснил представлявший проект госсекретарь Минобороны Сергей Плоп.

В 2023 году Молдавия денонсировала больше 10 соглашений, заключенных на площадке СНГ. Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ожесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, которые не используются или потеряли актуальность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.