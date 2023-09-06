ФАС удалось реализовать 26 мероприятий в рамках реализации нацплана развития конкуренции

В частности, была определена взаимозаменяемость для более чем половины лекарственных средств, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России удалось реализовать 26 запланированных мероприятий в рамках реализации национального плана развития конкуренции за два года в различных отраслях. В частности, была определена взаимозаменяемость для более чем половины лекарственных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Определена взаимозаменяемость для 55,3% лекарственных средств. Это позволило обеспечить потребителей достаточным количеством лекарств по доступным ценам", - отметили в ФАС.

За время реализации нацплана также был принят федеральный закон, направленный на совершенствование борьбы с картелями. Теперь ФАС сможет получать от проверяемых компаний и лиц объяснения, имеющие значение для контрольной деятельности.

В рамках проекта была принята дорожная карта развития биржевой торговли на 2022-2025 годы. Также был утвержден план мероприятий по развитию сотрудничества стран БРИКС по вопросам защиты конкуренции, включающий темы биржевой торговли, восстановления условий конкуренции в Российской Федерации при нарушении антимонопольного законодательства.

Принимаемые в рамках нацплана меры направлены на увеличение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, стабильный рост и развитие многоукладной экономики, повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, роста их качества и снижения цен, уточнили в ФАС.