Минсельхоз рассчитывает на возобновление выдачи льготной сельской ипотеки с 2024 года

Выдачу льготных кредитов АПК могут возобновить к концу 2023 года, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Выдача льготной сельской ипотеки может быть возобновлена с 2024 года, выдача льготных кредитов АПК - к концу 2023 года. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

"По льготной сельской ипотеке, я думаю, что где-то с нового года мы начнем выдавать. У нас выросли наши обязательства по ранее выданным кредитам, с учетом увеличения ключевой ставки. Но, тем не менее, сейчас я думаю, что в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку", - сказал Патрушев. "По льготному кредитованию уже предприятия АПК, и по инвестиционному, и по короткосрочному к концу года будем. Сейчас мы изыскиваем ресурсы, и я думаю, через какое-то время, не буду обозначать через какое, начнется кредитование на селе", - добавил министр.

В августе министерство сообщило, что уполномоченные российские банки временно приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации.

Мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых. С 2020 года благодаря программе более 120 тыс. семей улучшили жилищные условия.