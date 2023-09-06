Около 150 компаний Москвы участвуют в международной выставке текстильных материалов

В частности, предприятия презентуют текстильные материалы, трикотажные полотна и комплектующие

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 150 московских компаний презентуют свои изделия в рамках "Российской недели текстильной и легкой промышленности" на 14-й Международной выставке тканей и текстильных материалов "Интерткань-2023. Осень". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Выставка "Интерткань" - одно из крупнейших специализированных мероприятий в СНГ и важное отраслевое событие, в рамках которого эксперты легкой промышленности могут обмениваться опытом, находить новых партнеров и инвесторов. В выставке принимают участие около 800 компаний из 12 стран мира, 148 из них представляют Москву. Предприятия презентуют текстильные материалы, трикотажные полотна, комплектующие, фурнитуры, домашний и технический текстиль, а также нетканые материалы", - цитирует пресс-служба главу департамента Владислава Овчинского.

В числе участников столичная группа текстильных компаний Solstudio Textile Group. Предприятие работает в этой сфере более 25 лет и не в первый раз представляет свои изделия на выставке. Один из крупнейших производителей лентоткацкой продукции в России, компания "Фи-текс", на выставке представляет резинки, ленты, шнуры и канты, которые используются во многих областях легкой промышленности.

Выставка проходит под эгидой Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и при поддержке Минпромторга РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты России. Среди спикеров - ведущие эксперты легкой промышленности, представители органов государственной власти и другие. Планируется, что выставку посетит около 17 тыс. человек.