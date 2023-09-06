Минсельхоз ожидает роста выпуска готовой продукции в 2023 году по сравнению с 2022 годом

По словам главы министерства Дмитрия Патрушева, в животноводстве за первое полугодие прирост производства по мясу составил почти 200 тыс. тонн, по молоку - более полумиллиона тонн

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает роста производства готовой продукции в России по итогам 2023 года по сравнению с прошлым годом, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.

"В производстве готовой продукции положительную динамику фиксируем по большинству видов молочной и мясной продукции, сахару, кондитерским изделиям, растительным маслам. По итогам года планируем произвести продукции на уровне не ниже прошлогоднего", - сказал Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

Так, по его словам, в животноводстве за первое полугодие 2023 года прирост производства по мясу составил почти 200 тыс. тонн, по молоку - более полумиллиона тонн.

Министерство также ожидает, что в 2023 году в рыбохозяйственном комплексе объем вылова водных биоресурсов составит не менее 5 млн тонн. Рост также ожидается и в сегменте товарной аквакультуры.

Ранее Патрушев заявлял, что в 2022 году добыча водных биоресурсов составила 4,9 млн тонн, что в полной мере обеспечило внутренний рынок и дало возможность поставлять продукцию на экспорт.