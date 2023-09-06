6 сентября, 10:23,
обновлено 6 сентября, 10:31

В МИД РФ отметили востребованность проекта Москвы, Анкары и Дохи по поставке зерна

Речь идет примерно о том же объеме продовольствия, который был направлен нуждающимся в рамках черноморской инициативы за год, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проект РФ, Турции и Катара по поставке 1 млн тонн зерна из России для переработки в Турции с последующей безвозмездной транспортировкой в беднейшие страны очень востребован. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Чрезвычайно востребован и совместный проект России, Турции и Катара по поставке 1 млн тонн зерна из России для переработки в Турции с последующей безвозмездной транспортировкой в беднейшие страны, - указали в министерстве. - Тем более что речь идет примерно о том же объеме продовольствия, который был направлен нуждающимся в рамках черноморской инициативы за год". 

Теги:
КатарТурцияРоссия
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