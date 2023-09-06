При отказе ЕС продлить запрет на ввоз зерна с Украины Польша может принять свои меры

Представитель правительства республики по европейским делам Шимон Шинковский не уточнил, о каких мерах "одностороннего характера" может идти речь

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В случае, если руководство Евросоюза не продлит запрет на ввоз украинского зерна на период после 15 сентября, Польша готова принять меры одностороннего характера. Об этом агентству РАР заявил представитель правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский.

"Мы боремся на уровне Евросоюза, чтобы продлить этот запрет (на ввоз зерна с Украины - прим. ТАСС). Если же окажется, что он не будет введен, то мы также готовы предпринять односторонние меры", - сказал он. "Полагаю, что 15 сентября [польские] крестьяне могут быть спокойны, поскольку принятые решения будут решениями в их интересах", - добавил чиновник.

По его словам, "украинцы играют жестко, временами переходя определенные границы, которые, с нашей точки зрения, нельзя переходить, принимая во внимание уровень помощи со стороны Польши и других государств ЕС".

Шимон Шинковский не уточнил, о каких мерах "одностороннего характера" может идти речь.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.