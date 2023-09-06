МИД РФ отметил отсутствие перспектив выполнения требований России по зерновой сделке

В дипведомстве подтвердили принципиальную позицию Москвы о готовности рассмотреть возможность возобновления черноморской инициативы, "но только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Запад не демонстрирует готовности предпринять шаги по выполнению российских требований для возобновления зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В дипведомстве подтвердили принципиальную позицию Москвы о готовности рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы, "но только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений". "Очевидно, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России, нимало не заботясь о нуждах стран глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом", - подчеркнули в российском дипведомстве.