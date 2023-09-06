Большинство опрошенных промпредприятий не доверяют облачным сервисам критичные системы

Только 23% компаний оказались готовы доверить критичные для бизнеса системы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Небольшое количество промышленных предприятий России доверяет облачным сервисам системы, критичные для своего бизнеса: менее четверти компаний готовы пойти на это, следует из исследования платформы Yandex Cloud и проминтегратора "Ультиматек", с которым ознакомился ТАСС.

Исследование проводилось весной - летом 2023 года среди 15 крупнейших промышленных холдингов РФ, совокупная выручка которых превышает 70% от общего объема российского промышленного рынка. По итогам опроса только 23% компаний оказались готовы доверить "облакам" критичные для бизнеса системы.

Немного иначе дело обстоит в случае, если компаниям будут предложены гарантии безопасности: если провайдеры предоставят ИБ-сертификаты и защищенные каналы связи, уже 46% компаний готовы перенести в "облако" критичную инфраструктуру.

Опасения компаний за информационную безопасность действительно является одной из причин того, что применение облачных платформ все еще не выходит за рамки отдельных экспериментов, полагает генеральный директор "Ультиматека" Павел Растопшин.

Вторая причина, по словам топ-менеджера, в ином подходе компаний: за последние три года промпредприятия РФ вложили более полумиллиарда рублей в собственное ИТ-оборудование и из-за этого не готовы отказываться от метода On-Prem (размещения оборудования на собственной инфраструктуре) полностью.

Но, как следует из результатов исследования, за последние три года две трети опрошенных промышленных предприятий реализовали в "облаке" хотя бы один проект, и в целом они продолжают увеличивать темпы потребления облачных сервисов.