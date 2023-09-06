Минэкономразвития будет предлагать ввести в России невозвратные тарифы в отелях

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что также стоит задача дифференцировать гарантии туроператоров

СУЗДАЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ будет предлагать ввести невозвратные тарифы в отелях, чтобы туристам можно было предложить более выгодные варианты размещения. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков в ходе пленарного заседания съезда лидеров "Опоры России".

"Будем предлагать введение невозвратных тарифов в гостиницах, чтобы турист мог выбрать, и быть гибче по цене", - сказал он.

По его словам, также стоит задача дифференцировать гарантии туроператоров. "Может быть, даже дать туристам возможность выбирать туры, которые будут стоить по-разному в зависимости от уровня гарантий возврата в случае их отмены", - рассказал Вахруков.

Ранее представители туристического бизнеса РФ предложили ввести невозвратные тарифы на проживание в российских отелях. По мнению Российского союза туриндустрии, эта мера позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30%.