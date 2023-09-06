В Думу внесли законопроект об отмене закона о деятельности микрофинансовых организаций

Согласно документу, актуальность инициативы обусловлена социально-экономическим положением, которое "все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о признании утратившим силу закона о деятельности микрофинансовых организаций. Документ размещен в думской базе данных.

"Законопроектом предусматривается признание утратившим силу федерального закона <...> "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что актуальность отмены закона обусловлена социально-экономическим положением, которое "все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию".

Депутаты, ссылаясь на расчеты Союза микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и развитие" - крупнейшего объединения на рынке МФО, указывают, что в России на конец 2022 года насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами. За год клиентская база микрофинансистов увеличилась на 3,1 млн заемщиков, или на 21,9%. Темпы прироста показателя оказались выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5%). Объем займов, одобренных в 2022 году физлицам, составляет 608 млрд рублей. Авторы отмечают, что около 20% заемщиков обращаются в МФО из-за низкого дохода, отсутствия постоянного места работы или отсутствия филиалов крупных банков по месту проживания.

"Представляется, что кредитные организации, имеющие в настоящий момент колоссальный объем избыточной ликвидности, при корректировке кредитных предложений и формировании кредитных ставок вблизи ключевой ставки без каких-либо потерь сумеют заполнить образовавшуюся в результате ликвидации микрофинансовых организаций нишу спроса на кредитные продукты для населения", - подчеркнули депутаты.