В особой экономической зоне "Кузбасс" зарегистрировали первого резидента

Им стала компания "Азот-2"

КЕМЕРОВО, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Азот-2" начнет производить жидкую углекислоту на территории особой экономической зоны "Кузбасс". Соответствующее соглашение подписано между предприятием и правительством Кемеровской области.

"В особой экономической зоне "Кузбасс" зарегистрирован первый резидент. В соответствии с проектом до 2025 года на площадке КАО "Азот" будет построена модульная установка производства жидкой углекислоты мощностью 50 тыс. тонн в год. Инвестиции составят свыше 1,1 млрд рублей, планируется создать не менее 45 новых высокопроизводительных рабочих мест", - сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

Уточняется, что производимую углекислоту планируется использовать для газации напитков, а также в сельском хозяйстве, металлургии, добывающей промышленности, медицине и других сферах. Новое производство позволит покрыть всю потребность в жидкой углекислоте на территории Сибири, при этом сейчас в СФО двуокись углерода производят восемь предприятий.

Компания будет получать углекислоту из побочного газа в цикле производства аммиака на КАО "Азот", что позволит сделать производство углекислоты дешевле. "Кроме этого, ООО "Азот-2" планирует реализовать в ОЭЗ "Кузбасс" проект по производству аммиака и гранулированного карбамида, инвестиции превысят 76 млрд рублей", - говорится в сообщении.

ОЭЗ призвана переориентировать экономику Кемеровской области, где добывается больше половины российского угля, на проекты в неугольных отраслях экономики. Общая площадь ОЭЗ "Кузбасс" составляет 628,8 га и охватывает территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа. Кроме льгот по уплате налогов, резиденты ОЭЗ могут на льготных условиях получить земельные участки под создание новых производств, а также освобождаются от таможенных пошлин при импорте и экспорте товаров в свободной таможенной зоне.