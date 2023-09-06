ПСБ оснастил бесплатным Wi-Fi почти все свои отделения в новых субъектах РФ

Таких отделений насчитывается более 400

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) оснастил бесплатным Wi-Fi более 400 своих отделений, действующих в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом ТАСС сообщили в луганском филиале ПСБ.

"В рамках работы по повышению доступности банковских услуг и комфорта обслуживания в новых регионах России ПСБ реализовал масштабный проект по инфраструктурному переоснащению офисов банка. В рамках ИТ-модернизации банк предоставил клиентам бесплатный доступ к высокоскоростному интернету с использованием технологии беспроводного доступа Wi-Fi более чем в 400 офисах Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказано в сообщении.

Как сообщил старший вице-президент - руководитель блока информационных технологий ПСБ Никита Шамрай, клиенты банка смогут получать все необходимые банковские услуги, как онлайн - в мобильном приложении и на сайте банка - так и очно - "с помощью менеджеров в офисе банка".

Отмечается, что банк развернул инфраструктуру Wi-Fi с учетом всех необходимых требований к безопасности, при этом высокая скорость передачи данных обеспечивается даже при одновременном использовании сети большим количеством пользователей.

Около 450 отделений ПСБ сейчас работают в новых субъектах РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил обеспечить создание в ДНР и ЛНР территориальных учреждений Банка России, а выполнявшие функции центральных и коммерческих банков преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку.