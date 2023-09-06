Минэкономразвития предложило разрешить регистрацию в отелях удаленно и по загранпаспорту

Среди других предлагаемых министерством мер - обновление отраслевого закона, легализация гостевых домов, обязательная классификация всех видов средств размещения и запрет на рекламу и продажу агрегаторами неклассифицированных средств размещения

СУЗДАЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает разрешить регистрацию в российских отелях удаленно и по загранпаспорту. Об этом говорится в презентации, которую представил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков в ходе пленарного заседания съезда лидеров "Опоры России".

"Регуляторные меры: регистрация в гостиницах удаленно и по загранпаспорту", - указано в презентации.

Сейчас регистрация в гостиницах удаленно и по загранпаспорту невозможна. "Каждый раз нужно сканировать паспорт. Мы все понимаем, что это временные издержки и, соответственно, финансовые", - отметил замминистра.

Среди других мер, предлагаемых министерством, - обновление отраслевого закона, легализация гостевых домов, обязательная классификация всех видов средств размещения и запрет на рекламу и продажу агрегаторами неклассифицированных средств размещения, рассказал Вахруков.

Кроме того, предлагается регулировать круизную деятельность как туроператорскую и приравнять каюты к гостиничным номерам. "Сейчас неопределенный статус не позволяет в полной мере воспользоваться налоговыми преференциями", - объяснил он.