Новая стратегия Мосбиржи подготовлена и находится на согласовании ЦБ

Торговая площадка ранее сообщала, что разработка новой стратегии группы "Московская биржа" осуществляется в ответ на изменившиеся внешние условия

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Стратегия Московской биржи подготовлена и сейчас находится на согласовании у Банка России. Об этом рассказал журналистам председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов.

"Мы ее в целом утвердили. Сейчас она проходит согласование с регулятором. Я думаю, до конца месяца закончится", - сказал он в кулуарах форума "Capital markets: Россия".

Ранее торговая площадка сообщала, что разработка новой стратегии группы "Московская биржа" осуществляется в ответ на существенно изменившиеся внешние условия. Как было сказано, обновленная дивидендная политика будет представлена как часть пересмотренной стратегии группы до конца III квартала 2023 года.