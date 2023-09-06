Нижегородская область возместит часть ставки по кредитам на сохранение объектов культуры

Право на субсидирование уплаченных процентов по кредитам получают предприниматели - собственники объекта, отчужденного из государственной или муниципальной собственности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области субсидируют часть процентов по кредитам, которые предприниматели взяли для того, чтобы провести восстановление объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Обсуждали эту тему на встрече с бизнесом буквально в августе. Преобразить дома с историей мы действительно можем только вместе. Будет здорово, если нижегородские предприниматели, имеющие необходимые ресурсы, присоединятся к восстановлению памятников культурного наследия. При этом мы понимаем, что для мотивации бизнеса нужны привлекательные условия. Мы часто слышали, что не все действующие меры поддержки работают, как надо. Поэтому разработали новые - именно те, о которых просил бизнес на встречах с моими заместителями", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Право на субсидирование уплаченных процентов по кредитам получают предприниматели - собственники объекта, отчужденного из государственной или муниципальной собственности. Порядок также распространяется на тех, кто арендует памятник или обладает правом безвозмездного пользования объектом культурного наследия, объяснил заместитель губернатора Егор Поляков.

Также власти упростили порядок предоставления субсидии по возмещению части затрат на сохранение объектов культуры и скорректировали механизм определения получателей субсидий, установили критерии к ним.

К видам работ, которые подлежат субсидированию, относятся в том числе ремонт и реконструкции кровли, фасадов, наружных инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций. Размер субсидии составит до 20 млн рублей. Возмещать расходы по процентным ставкам и предоставлять средства будет управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Сейчас в регионе более 3,6 тыс. объектов культурного наследия. Инвесторы, желающие их восстановить, могут воспользоваться еще одной мерой поддержки - предоставлением компенсационного земельного участка при условии реставрации объекта.