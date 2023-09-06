СМИ: ведущие исследовательские институты ФРГ понизили прогноз роста ВВП страны на 2023 год

По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, они ожидают сокращения на 0,5%.

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Ведущие исследовательские институты ФРГ пересмотрели прогнозы развития экономики республики на 2023 год в худшую сторону и ожидают сокращения ВВП страны на 0,5%. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, три германских института во второй половине года ожидают более глубокий спад экономического развития, чем прогнозировали ранее. Так, эксперты Института мировой экономики в Киле исходят из того, что ВВП страны по итогам 2023 года сократится на 0,5%. Согласно данным Института исследования экономики имени Лейбница, оказавшимся в распоряжении газеты, его аналитики также понизили прогнозы роста германского ВВП в этом году до -0,5%. Институт по изучению экономики RWI в осеннем прогнозе, который будет опубликован 7 сентября, ожидает снижения ВВП страны на 0,6%, пишет газета. Весной институты прогнозировали, что в 2023 году германский ВВП вырастет на 0,3%, уточняет издание.

Негативная динамика прогнозов обусловлена ухудшением настроений в промышленности, говорится в материале. В частности, строительная отрасль ФРГ страдает от отсутствия заказов. По словам представителя IWH Оливера Хольтемёллера, ситуация в этом секторе "хуже, чем была на протяжении двух последних десятилетий". Кроме того, надежды на стимулирование частного потребления в республике пока не оправдались, поскольку высокий уровень инфляции привел к снижению доходов немцев и отбил у них желание тратить деньги, пишет газета.

Федеральное статистическое ведомство Германии информировало в июле, что ВВП республики во втором квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации, отметили в ведомстве. В первом квартале этого года ВВП республики сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в четвертом квартале 2022 года он уменьшился на 0,5%. Согласно оценкам Федерального банка ФРГ, экономика страны продолжит стагнировать в третьем квартале года.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики считают, что ее ожидает стагнация в 2023 году, а в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.