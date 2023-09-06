В Северной Осетии в доход государства обратили более 26 млн рублей контрабанды

Суд назначил виновным, незаконно перевозящим денежные средства, наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев каждому

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Прокуратура по Северной Осетии пресекла контрабанду валюты на более чем 26 млн рублей, которые обращены в доход государства, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех участников преступной группы. Они признаны виновными по п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере группой лиц)", - говорится в сообщении.

В июле 2022 года злоумышленники, выезжая из Российской Федерации на территорию иностранного государства, при прохождении таможенного контроля не подали пассажирскую таможенную декларацию о наличии у них денежных средств, превышающих $10 тыс., не сообщили, сокрыв факт нахождения у них и в автомашине наличности в размере более 27,8 млн рублей и $4,5 тыс.

Факт незаконного перемещения через таможенную границу был выявлен в ходе паспортного контроля и пресечен сотрудниками правоохранительных органов.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев каждому.

Незаконно перемещенные через таможенную границу денежные средства в сумме свыше 26 млн рублей конфискованы в доход Российской Федерации.