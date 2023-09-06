Британская Virgin Media O2 приобретет у LetterOne интернет-провайдер Upp

Сумма сделки не оглашалась

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Британская телекоммуникационная компания Virgin Media O2 достигла соглашение о приобретении регионального интернет-провайдера Upp у международной инвестиционной группы LetterOne, связанной с российскими бизнесменами Петром Авеном и Михаилом Фридманом. Об этом говорится в распространенном заявлении Virgin Media O2.

В декабре 2022 года британское правительство по соображениям безопасности распорядилось продать региональный Upp, а LetterOne попыталась обжаловать это решение. В инвестиционной группе подчеркивали, что LetterOne приняла "решительные меры, чтобы дистанцироваться от попавших под санкции акционеров", пояснив, что инвестгруппы Авен и Фридман не имеют влияния на принятие решений и управление деятельностью компании. Сама же LetterOne не находится под санкциями.

Как подчеркивается, в течение года Virgin Media O2 должна завершить начатый Upp процесс развития сети, которая должна покрыть 175 тыс. домохозяйств. После проведенной интеграции сервисов они перейдут под управление консорциума Nexfibre, созданного мультинациональной компанией Liberty Global, испанской Telef nica и французской InfraVia Capital Partners. На этом этапе Nexfibre должна будет выплатить Virgin Media O2 стоимость актива.

"Сделка, предусматривающая оплату наличными, предполагает, что Virgin Media O2 первоначально приобретет провайдера и проведет работу по интеграции, но в конечном итоге Nexfibre будет финансировать приобретение через компенсационное соглашение о покупке сетевых активов Upp", - отмечается в сообщении.

Сумма сделки не приводится, однако, по информации источников газеты Financial Times, речь идет о "десятках миллионах фунтов стерлингов". По данным издания, вырученные средства не должны поступить лицам, которые находятся под санкциями Лондона.

LetterOne приобрела Upp в 2021 году в рамках плана стоимостью £1 млрд ($1,25 млрд) по созданию британской региональной широкополосной сети. Планировалось, что к 2025 году компания обеспечит интернетом 1 млн домов в Восточной Англии.

Про угрозу национальной безопасности

В законе о национальной безопасности и инвестициях не прописаны четкие критерии того, в каких случаях крупные иностранные инвестиции в ключевую отрасль могут рассматриваться как угроза национальной безопасности. Как отмечают авторы закона, это обеспечивает властям "достаточную гибкость для защиты страны", позволяя рассматривать каждую из потенциально опасных сделок в индивидуальном порядке. При этом подчеркивается, что "абсолютное большинство сделок не будут требовать вмешательства и их можно будет быстро закрыть".

Среди 17 ключевых секторов экономики, на которые распространяются новые правила: энергетика и гражданские атомные проекты, оборонная сфера и производство продукции двойного назначения, коммуникации, транспорт, производство электронных комплектующих, космические и спутниковые технологии, искусственный интеллект и квантовые технологии, передовая робототехника и синтетическая биология.