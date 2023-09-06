Минсельхоз опасается срыва полевых работ из-за дефицита горюче-смазочных материалов

Глава ведомства Дмитрий Патрушев предложил приостановить экспорт нефтепродуктов до стабилизации ситуации

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проблема с наличием горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в нескольких регионах может негативно сказаться на уборочной компании и на севе озимых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

"Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны ГСМ по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена, то сейчас речь идет вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии был ГСМ. Нужно эту задачу решить, чтобы в наличии это появилось. Потому что у нас проблема именно уже с наличием. Сейчас остановим и уборочную, и не отсеимся по озимым. Это будет катастрофа", - сказал Патрушев.

"И второе, но это так, мысль, наверное, вслух, можем вообще сейчас временно экспорт нефтепродуктов закрыть, пока мы не стабилизируем ситуацию", - добавил он.

Ранее министерство отмечало, что некоторые регионы России отмечают рост цен на отдельные виды ГСМ для аграриев.