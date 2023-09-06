Поезда "Аэроэкспресс" будут курсировать в аэропорт Внуково в прежнем режиме

Пассажиры и сотрудники могут доехать до аэропорта на "Аэроэкспрессе" от Киевского вокзала и со станции Аминьевская

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Поезда "Аэроэкспресс" продолжат курсировать в аэропорт Внуково в прежнем режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Поезда "Аэроэкспресс" курсируют в аэропорт Внуково в прежнем режиме. Пассажиры и сотрудники аэропорта могут за 33 минуты доехать до авиагавани из центра Москвы, с Киевского вокзала. Добраться в аэропорт на "Аэроэкспрессе" также можно со станции Аминьевская, на которую можно сделать быструю пересадку с одноименной станции Большой кольцевой линии метро. Поездка в аэропорт от Аминьевской займет 23 минуты. Пассажиры могут выбирать наиболее удобное для себя место посадки в поезд", - рассказали в компании.

Ранее в Москве мэр города Сергей Собянин открыл движение на участке "Рассказовка - Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена. Время в пути из московского аэропорта Внуково в город сократится почти в два раза. Разгрузятся прилегающие автомагистрали: Киевское до 5% и Боровское шоссе до 12%, а станции "Рассказовка" Солнцевской линии до 25% и "Саларьево" Сокольнической линии метро до 15%.

В "Аэроэкспрессе" отметили, что поезда компании курсируют в аэропорт Внуково с 2008 года и являются трансфером, сделанным специально для аэропортового пассажира с соответствующим сервисом, обеспечивающим одновременно точность по времени и комфорт в пути.