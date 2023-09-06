Козлов: эффективность новых проектов по геологоразведке в Якутии превысит 2 трлн рублей

Министр природных ресурсов и экологии сообщил, что министерство сформировало по Якутии перечень из 93 перспективных объектов по углеводородам, вольфраму, графиту и алмазам

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бюджетная эффективность от запуска геологоразведочных проектов на 93 перспективных объектах в Якутии превысит 2 трлн рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Козлов напомнил, что глава государства дал поручение по кратному увеличению федеральных вложений в геологоразведку Якутии. "Нельзя упустить момент, когда прошлое наследие будет исчерпано, и нужно еще успеть сделать запасы по дефицитным видам сырья, которые раньше импортировались", - отметил глава Минприроды.

По словам Козлова, министерство сформировало по Якутии перечень из 93 перспективных объектов по углеводородам, вольфраму, графиту и алмазам. "Предварительно бюджетная эффективность от запуска всех проектов превысит два триллиона рублей. Бюджетную эффективность Якутии оцениваем на десять лет, по другим регионам - пока на три, но готовим параллельно цифры и на 10 лет. Готовы также сделать эту работу по Сибири сразу же, как закончим по Дальнему Востоку", - сказал он.

Министр подчеркнул, что аналогичная работа проводится по перспективным объектам во всех регионах Дальнего Востока. "Работаем из логики: ускорение вовлечения переданных в пользование участков (это там, где уже у коллег есть лицензии и которые их держат на руках, некоторые по 10 лет), лицензирование новых объектов, которые надо выдавать на рынок, и увеличение объемов геологоразведки", - добавил Козлов.