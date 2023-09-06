В Минэнерго сообщили, что "серый" экспорт топлива могут запретить в ближайшее время

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что по новым правилам право экспортировать будут иметь только заводы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ уже внесло в правительство и в администрацию президента проект указа о запрете "серого" экспорта топлива. Документ проходит финальную стадию согласования, которое может завершиться уже в ближайшее время. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

"Мы приняли решение принципиальное, чтобы "серый" экспорт запретить. Поэтому мы сейчас внесли уже проект указа не только в правительство, но и в администрацию [президента]. Он сейчас проходит финальную оценку. И надеюсь, что в ближайшие дни - максимум неделю, но надеюсь, что дни, не хочу срок давать, это не только от нас зависит - мы сможем выйти уже с указанием запрета на "серый" экспорт", - сказал он.

По словам Сорокина, в текущих условиях экспортная альтернатива составляет 90 тыс. рублей за тонну топлива, по сравнению с 65 тыс. рублей за тонну на российском рынке. "Это означает, что экспортная альтернатива существенно выше, чем внутренняя цена, поэтому очень многие недобросовестные игроки на рынке покупают по внутренней цене и дальше продают на экспорт. Мы это называем "серый" экспорт", - пояснил он, добавив, что по новым правилам право экспортировать будут иметь только заводы.

Вице-премьер Александр Новак говорил ранее, что правительство в настоящий момент прорабатывает меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на российском рынке топлива. Уже в ближайшее время может быть составлен список компаний, которым будет разрешен экспорт топлива. Также кабмин намерен увеличить нормативы минимального уровня поставок топлива на биржу и оптимизировать график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы обеспечить рынок предложением.

По словам Новака, на топливном рынке России сейчас нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс. При этом власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо в стране.