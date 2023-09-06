Обновленная система ответственности за упаковку заработает с 2024 года

Закон о расширенной ответственности производителей нужен, чтобы "бизнес строил собственные мощности по переработке, или уже платили государству [экологический сбор], если они не хотят этого делать", пояснил глава Минприроды Александр Козлов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Обновленная система ответственности производителей за выпущенную в оборот упаковку заработает в РФ с 1 января 2024 года. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Обновленная система ответственности производителей за выпущенную в оборот упаковку заработает в России уже с 1 января 2024 года. За документ (закон о расширенной ответственности производителей, он же РОП - прим. ТАСС) мы боролись три года, у нас было большое противостояние разных корпораций. Но РОП нам нужен, чтобы бизнес строил собственные мощности по переработке, или уже платили государству [экологический сбор], если они не хотят этого делать. На эти деньги мы уже будем создавать инфраструктуру с отходами, для того чтобы не лезть в карман к налогоплательщику", - сказал министр.

Законопроект о возложении ответственности за утилизацию использованной упаковки на ее производителей Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 25 июля. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты правительством РФ в апреле и принят в первом чтении в июне. Принятый закон устанавливает, что обязанность за утилизацию отходов от использования товаров накладывается на производителя товара или упаковки, а также на импортера, который ввозит товар из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и из государств - членов ЕАЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о реформе РОП и переносе ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и поручил правительству совместно с Госдумой принять такой законопроект в течение весенней сессии.