Эксперты: цены на новостройки Петербурга за год снизились более чем на 7%

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке города составила 9,64 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Цены на первичном рынке Санкт-Петербурга за год снизились на 7,2%. Такие данные приводят эксперты агентства недвижимости MTG.

"По итогам августа 2023 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Санкт-Петербурга достигла отметки 242,6 тыс. рублей. За прошедший год - с августа 2022 года - средняя стоимость за 1 кв. м снизилась на 7,2%. В абсолютных цифрах снижение составило 18,7 тыс. рублей. Так, в августе 2022 года средняя стоимость квадратного метра в Петербурге была на уровне 261,2 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, в период с января по август текущего года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке города снизилась на 5,38%, или на 13,7 тыс. рублей.

По словам экспертов, средняя стоимость квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга - 9,64 млн рублей. При этом наиболее доступная квартира в новостройках сейчас продается за 2,8 млн рублей. За эту сумму можно приобрести квартиру-студию площадью около 19 кв. м со сроком сдачи в конце 2026 года.