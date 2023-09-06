6 сентября, 12:12

Минэнерго прорабатывает с НПЗ условия обеспечения топливом в период посевной

Министерство сельского хозяйства заявило потребность в 500 тыс. тонн для завершения посевной в сентябре - ноябре

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России ведет переговоры с нефтеперерабатывающими заводами об условиях обеспечения топливом сельхозпотребителей в период посевной, сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам.

"Мы с Минсельхозом ведем в ежедневном режиме работу по доведению необходимых объемов до сельхозпотребителей. Министерство сельского хозяйства заявило потребность в 500 тыс. тонн для завершения посевной в сентябре - ноябре. Проработано с "Роснефтью", - сказал он.

"Мы вчера провели переговоры с остальной частью заводов, которые в тех регионах присутствуют, где "Роснефть" не доминирующая. Сегодня в пять часов проводим с этими нефтяными компаниями [совещание]", - добавил Сорокин.

По его словам, завтра может быть проведена дополнительная встреча по этому вопросу, чтобы в дальнейшем закрепить решение уже у вице-премьера России Александра Новака. 

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