Путин обсудил с главой Минприроды качество воздуха и другие темы

Также среди тем была геологоразведка на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

Они, в частности, обсудили снижение выбросов в атмосферу, ликвидацию полигонов и свалок, обновленную систему ответственности производителей за выпущенную в оборот упаковку. Также среди тем была геологоразведка на Дальнем Востоке. Козлов рассказал, что Минприроды работает с перспективными месторождениями и проводит детальный анализ. "Большая работа", - оценил Путин.

Помимо этого, глава министерства доложил о том, как идет восстановление популяции переднеазиатского леопарда. В 2005 году была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года программу поддерживает Путин.