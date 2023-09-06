В набсовете Мосбиржи предложили ввести ответственность за нарушение дивидендной политики

Глава органа Сергей Швецов отметил, что такие меры в отношении членов совета директоров компаний необходимы для защиты прав миноритариев

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предложил ввести персональную ответственность членов совета директоров компаний в случае нарушения дивидендной политики. Такие меры, по его мнению, необходимы для защиты прав миноритариев.

"Много норм, которые заставляли бы совет директоров учитывать интересы миноритариев, включая персональную ответственность, в случае нарушения дивидендной политики - такое тоже возможно", - рассказал Швецов журналистам в кулуарах форума РБК "Capital markets: Россия".

Он также отметил, что необходимы дополнительные меры относительно обязательного раскрытия информации. "[Необходима] жесткость в отношении раскрытия информации, достоверности, полноты, сроков, качества аудита, соблюдения кодекса в части независимых директоров и корпоративного управления", - подчеркнул Швецов.

В 2022 году от распределения прибыли отказались несколько крупнейших российских компаний. Основными причинами такого решения стали зарубежные санкции, корпоративные проблемы и слабые финансовые результаты.