Минцифры представит финальный проект стратегии развития отрасли связи в ноябре

Ведомство выставило проект стратегии развития отрасли до 2035 года на общественное обсуждение 15 августа

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Финальный вариант стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года планируется представить в ноябре 2023 года, сообщил ТАСС глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Планируем в ноябре", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Минцифры выставило проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года на общественное обсуждение 15 августа. Оно продлится до середины сентября 2023 года, затем министерство планирует внести документ в правительство РФ.

О стратегии

Стратегия реализуется в два этапа: с 2023 года по 2030 год и с 2031 года по 2035 год. В документе содержится несколько целей, в том числе завершение использования технологии 3G в России, а также опытная эксплуатация российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready до 2030 года. Сети 5G к 2035 году должны быть развернуты на отечественном оборудовании во всех городах России с населением от 100 тыс. человек. К этому же сроку должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G.

Помимо этого, в планы реализации стратегии входит подключение к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств, а также социально значимых объектов со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с.