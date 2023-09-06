В Москве за полгода под строительство железнодорожной инфраструктуры передали 29 участков

Общая площадь объектов превысила 4 га

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы передали в аренду компании "Российские железные дороги" 29 земельных участков общей площадью свыше 4 га для строительства новых путей и создания комфортных остановочных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Правительство Москвы и компания "РЖД" совместно развивают железнодорожную инфраструктуру в столице. Для модернизации существующих платформ и строительства дополнительных путей город предоставляет необходимые участки. С начала 2023 года с ОАО "Российские железные дороги" заключили 29 договоров аренды 4,3 га земли", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры в городе создается система комфортного сообщения между районами, а также с Подмосковьем. Движение по МЦК было запущено в 2016 году, по первым двум Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловский" и "Курско-Рижский" - в 2019-м, МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" открылся 17 августа 2023 года, в ближайшее время планируется запуск МЦД-4 "Калужско-Нижегородский".

"С начала 2023 года город предоставил ОАО "РЖД" землю в восьми городских округах. Например, для модернизации платформы Крюково и открытия третьего диаметра пять участков площадью 0,75 га было выделено в Зеленограде. В центре города для развития железнодорожной инфраструктуры передано пять участков площадью почти 1,5 га, на востоке и западе - по четыре площадью 1,1 и 0,9 га соответственно, три участка площадью свыше 0,4 га расположены в ТиНАО", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.