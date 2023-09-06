Эрдоган: обсуждавшиеся с Путиным планы строительства газового хаба находятся в работе

По словам президента Турции, в Аташехире создадут международный центр торговли для сделок по газу, полезным ископаемым, любым другим материалам

АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в план работы правительства внесены вопросы о создании газового хаба, о чем шла речь на переговорах в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы создадим в Аташехире (район в Стамбуле - прим. ТАСС) международный центр торговли для сделок по газу, полезным ископаемым, любым другим материалам. Тут будет осуществляться мировая торговля. Для этого наши ведомства проведут работу, и мы быстрыми темпами реализуем это. Кроме того, есть обсуждавшиеся в Сочи во время моей встречи с господином Путиным планы создания газового хаба в Тракии. Этот проект в стадии планирования и взят в работу", - сказал он на транслируемом местными телеканалами выступлении в Анкаре, во время которого была представлена среднесрочная экономическая программа, рассчитанная на три года.

Эрдоган пояснил, что проект центра международной торговли в Аташехире "является аналогом Лондонской биржи, биржи в Гамбурге", где будут торговаться все используемые в энергетике полезные ископаемые и энергоносители, на которые есть покупатели. Хаб, который обсуждался в Сочи, предполагается создать в Тракии (Фракия), это европейская часть Турции.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и других поставщиков.

Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с президентом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал Botas проект дорожной карты по реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.