6 сентября, 12:21,
обновлено 6 сентября, 12:39

Минцифры после атаки БПЛА на здание министерства остается в гибридном режиме работы

Министерство находится в "IQ-квартале" в Москве-Сити

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Минцифры РФ после атаки беспилотных летательных аппаратов на здание "IQ-квартал" в Москва-Сити, в котором расположены офисы министерства, продолжают работать в гибридном режиме. Об этом ТАСС сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

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"Минцифры перешло на гибридную модель работы, и пока на ней остаемся", - сказал Шадаев.

Система ПВО 1 августа сбила два украинских беспилотника при попытке атаки на Москву и Московскую область, еще один попал в башню "IQ-квартал" в Москве-Сити. Был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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