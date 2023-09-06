Минцифры после атаки БПЛА на здание министерства остается в гибридном режиме работы

Министерство находится в "IQ-квартале" в Москве-Сити

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Минцифры РФ после атаки беспилотных летательных аппаратов на здание "IQ-квартал" в Москва-Сити, в котором расположены офисы министерства, продолжают работать в гибридном режиме. Об этом ТАСС сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Минцифры перешло на гибридную модель работы, и пока на ней остаемся", - сказал Шадаев.

Система ПВО 1 августа сбила два украинских беспилотника при попытке атаки на Москву и Московскую область, еще один попал в башню "IQ-квартал" в Москве-Сити. Был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву.