Удмуртия планирует получить 750 млн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в 2024 году

Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Ришат Ибрагимов сообщил, что в регионе также ведется работа по улучшению качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения

ТАСС, 6 сентября. Удмуртская Республика в 2024 году планирует получить по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры 750 млн рублей, сообщил журналистам министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Ришат Ибрагимов.

"На уровне Минстроя России сейчас принято решение о государственной программе модернизации коммунальной инфраструктуры, по которой в текущем году 250 млн рублей должны получить, а в следующем году федеральная поддержка должна составить 750 млн рублей", - сказал Ибрагимов, по словам которого, благодаря этому появится возможность комплексно улучшать качество коммунальных услуг для населения.

В регионе также ведется работа по улучшению качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения. Так, по программе "Чистая вода" уже ввели объекты в Ижевске, в поселке Новый Воткинского района и в самом Воткинске, а также в Завьяловском районе. "И в текущем году также в работе находится два объекта - это реконструкция сетей водоснабжения в Камбарке и строительство водозабора, третий этап, в городе Можге. Общий объем капвложений у нас составляет примерно 270 млн рублей", - отметил Ибрагимов.