В Турции ожидают инфляцию в 2026 году в республике на уровне 8,5%

По словам вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, правительство рассчитывает на то, что доход на душу населения в стране в 2023 году составит $12 415

АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Инфляция в Турции в течение трех лет снизится с 65% до 8,5%. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в Анкаре во время обнародования среднесрочной экономической программы, рассчитанной на три года.

"Прогноз инфляции на конец этого года составляет 65%, 33% - на 2024 год и 15,2% - на 2025 год. В соответствии с целевыми показателями нашего плана показатель инфляции на 2026 год определен на уровне 8,5%", - сказал он. Выступление вице-президента транслировалось местными телеканалами.

По его словам, уже в этом году правительство рассчитывает на то, что доход на душу населения в Турции составит $12 415. "В среднесрочной перспективе мы намерены снизить безработицу до однозначных значений. Уверены, что добьемся темпов роста, которые на полтора пункта превысят темпы роста мировой экономики. Ежегодный рост нашей экономики, как ожидаем, будет 4,5% ", - сказал Йылмаз.