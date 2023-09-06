Эксперт сообщил, что стандарты взаимодействия маркетплейсов с владельцами ПВЗ доработают

По мнению ФАС, стандарты в представленной редакции противоречат принципам равенства участников коммерческого оборота товаров

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Стандарты по взаимодействию российских маркетплейсов с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) будут доработаны после замечаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщил ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейшие российские маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании) Артем Соколов.

Согласно тексту письма, направленного ФАС ассоциации, и с копией которого ознакомился ТАСС, ведомство рассмотрело стандарты по взаимодействию маркетплейсов с владельцами ПВЗ и высказало замечания. По мнению ФАС, стандарты в представленной редакции противоречат принципам равенства участников коммерческого оборота товаров.

"Мы проводим работу над поиском компромиссных решений с владельцами ПВЗ, проводим встречи с "Опорой России", АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции, объединяет владельцев ПВЗ - прим. ТАСС) и другими участниками рынка. В любом случае, считаю, что все предложения ФАС корректны. Это здоровая критика. Мы доработаем текст с их учетом", - сказал Соколов.

Среди прочего, ФАС считает необходимым установить для маркетплейсов обязанность по уведомлению владельцев ПВЗ о любых изменениях, вносимых в оферту, с подробным описанием и разъяснением. Кроме того, необходимо установить единый минимальный срок уведомления владельцев ПВЗ о любых изменениях в условиях работы с маркетплейсами - не менее 14 календарных дней до их вступления в силу.

Ведомство также обращало внимание, что в тексте стандартов не содержатся положения, предусматривающие определенность и предсказуемость применяемых маркетплейсами к владельцам ПВЗ мер воздействия. В свою очередь, по словам президента АКИТ, основные замечания ФАС направлены на уточнение формулировок, их доработку в сторону прозрачности коммерческих отношений.

В качестве примера он приводит один из пунктов стандартов, который закрепляет возможность применения маркетплейсом мер реагирования, если действия владельца ПВЗ дискредитировали маркетплейс. Соколов отметил, что ФАС не согласился с такими формулировками, сообщив, что "маркетплейсы не обладают компетенцией для признания действий владельца ПВЗ дискредитирующими", и предложил заменить их на механизм защиты деловой репутации.