В Индии заявили о стремлении стать мировым центром заправки "зеленых" судов

В стране намерены увеличить производство самого доступного в мире экологически чистого водорода, аммиака и метанола, заявил министр энергетики и возобновляемых источников энергии Радж Кумар Сингх

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Индия намерена стать мировым центром заправки "зеленых" торговых судов и с этой целью увеличит производство самого доступного в мире экологически чистого водорода, аммиака и метанола. Об этом заявил индийский министр энергетики и возобновляемых источников энергии Радж Кумар Сингх, выступая в Нью-Дели на конференции "Пилотные проекты использования "зеленого" водорода в Индии ".

"Судоходная отрасль станет "зеленой" в ближайшие 5-10 лет. Индия должна быть готовой к этому и превратиться в мировой центр для заправки всех "зеленых" судов", - цитирует министра газета The Times of India.

С этой целью Индия будет позиционировать себя в качестве лучшего пункта дозаправки экологически чистых судов, предлагая "зеленый" водород, аммиак и метанол по самой низкой цене. Для этого Нью-Дели планирует инициировать пилотный проект "зеленого судоходства", который сейчас обсуждается в правительстве, добавил Сингх.

"Индия является потенциальным лидером в производстве экологически чистого водорода. Быстрый рост в стране возобновляемых источников получения "зеленого" водорода облегчит подготовку Индии к этапу, когда весь мир перейдет на применение этого экологически чистого топлива", - сказал министр.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к участникам встречи в Гоа министров энергетики Группы двадцати (G20) заявил о намерении сделать страну глобальным центром производства, использования и экспорта экологически чистого водорода. "Наши усилия в данной сфере направлены на обеспечение инклюзивной, жизнеспособной, справедливой и устойчивой энергетики для всех", - подчеркнул глава правительства.