Минсельхоз сообщил, что аграрии будут в приоритетном порядке получать топливо для техники

Некоторые регионы сообщают о том, что у них заканчивается топливо

ТУЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские аграрии будут в приоритетном порядке получать топливо для сельхозтехники, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Некоторые регионы сообщают о том, что у них заканчивается топливо.

"Наша главная задача: чтобы топливо у нас было, иначе мы вообще ничего не сделаем. Мы видим ситуацию, что нам идут навстречу, нам будут в приоритетном порядке это топливо выделять" - сказала Лут в ходе выступления на Всероссийском форуме содействия развитию предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса РФ.

По данным Минсельхоза, в нескольких регионах России отмечается рост цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов для аграриев. Глава министерства Дмитрий Патрушев выражал опасение, что дефицит топлива может остановить полевые работы.