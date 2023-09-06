Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26241

Причиной стало отсутствие заявок по приемлемым уровням цен, уточнило ведомство

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ признало аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26241 несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, сообщает министерство.

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26241RMFS 6 сентября 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении министерства.

Ранее Минфин анонсировал проведение 6 сентября аукционов по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52005 с погашением 11 мая 2033 года и ОФЗ-ПД выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Аукцион по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52005 министерство также признало несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.