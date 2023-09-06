Минцифры планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке Rustore

По словам главы ведомства Максута Шадаева, в министерстве считают, что путь "с вскрыванием устройств, коробок" может привести к тому, что у устройства сразу начнет действовать гарантийный срок, если это телефоны, которые ввозятся не в рамках параллельного импорта

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует договориться с производителями смартфонов о возможности предустановки отечественного магазина приложений Rustore на ввозимые в Россию телефоны еще на стадии их комплектования на заводах. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Мы надеемся, что мы договоримся с производителями устройств, с вендороми, чтобы это на заводе сразу предустанавливалось", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в министерстве считают, что путь "с вскрыванием устройств, коробок" может привести к тому, что у устройства сразу начнет действовать гарантийный срок, если это телефоны, которые ввозятся не в рамках параллельного импорта. "Вопрос гарантий актуальный. Если ритейлер руками будет ставить, то гарантия пропадет. И, во-вторых, тут же возникает вопрос некоторой безопасности", - добавил он.

"И потом пользователи, наверное, не захотят покупать такой телефон, и даже если они купят такой телефон, то они, очевидно, вернутся к заводским настройкам, потому что для них непрозрачно, что поставил конкретный инженер в конкретной сети", - отметил Шадаев.

По его мнению, есть перспективы договориться со всеми производителями устройств, которые ввозят их не в рамках параллельного импорта, а также с Samsung и Apple. "Мы предлагаем им (Samsung - прим. ТАСС) сейчас обеспечить при активации устройства предлагать или автоматически предустанавливать эти приложения. Если пользователь выбрал русский язык и Россию, то это должно быть так же, как на айфонах", - заключил министр.