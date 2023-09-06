В ЕС сообщили, что вопрос продовольственной безопасности будет в центре саммита G20

На саммите также могут обсудить зерновую сделку, отметил представитель Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Вопрос продовольственной безопасности будет в центре внимания участников саммита G20, зерновая сделка также может быть затронута. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Продовольственная безопасность будет ключевым вопросом с африканскими партнерами и в рамках "двадцатки". У нас есть список встреч и нет табу в плане проведения встреч. Мы открыты к любым форматам. Если будет встреча (с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - прим. ТАСС), то, конечно, будет затронута зерновая сделка", - сказал он.

Представитель ЕС подчеркнул, что конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы будут приоритетом для ЕС на саммите в Индии, соответственно, любая тема может быть затронута, включая зерновую сделку.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.