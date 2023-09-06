На Кубани свыше 42 млн рублей направят на субсидии промпредприятиям в 2024 году

Министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько сообщил, что из этой суммы 31,3 млн рублей - средства федерального бюджета и 10,9 млн рублей - краевого

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 42 млн рублей направят в следующем году власти Краснодарского края на помощь промышленным предприятиям для покупки оборудования в лизинг. Об этом сообщил журналистам министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

"При софинансировании федерального бюджета реализуем такую меру поддержки, как компенсация до 80% затрат предприятий на первый взнос при покупке оборудования в лизинг, максимально возмещаем до 20 млн рублей, в следующем году на эту меру поддержки в общей сложности направим 42,2 млн рублей", - сказал Хмелько. Он отметил, что из этой суммы 31,3 млн рублей - средства федерального бюджета и 10,9 млн рублей - краевого.

По словам министра, подобная поддержка, уже действующая на Кубани, дала возможность 30 предприятиям региона с прошлого года модернизировать оборудование, а расширение производства позволило создать порядка 100 новых высокопроизводительных рабочих мест.