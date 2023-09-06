Минцифры предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи

В ведомстве отметили, что эта технология устарела

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минцифры предлагает прекратить лицензирование услуг предоставления персонального радиовызова, то есть пейджинга, поскольку эта технология устарела. Это следует из проекта постановления правительства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также из проекта следует, что пейджинг полностью замещен технологией сотовой связи. На июнь 2023 года действующие лицензии на оказание услуг пейджинга отсутствуют - это следует из данных реестра лицензий на оказание услуг связи Роскомнадзора.

Дополнительно Минцифры хочет прекратить лицензирование услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. Эта услуга необходима операторам связи для работы сети VoIP и IP-телефонии.

Министерство отмечает, что услуги связи по передаче данных могут использоваться для подмены оператором связи телефонного номера. Указанная деятельность может способствовать использованию услуг связи в противоправных целях.