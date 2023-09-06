ЦБ намерен расширить возможности инвесторов получать квалификацию по знаниям и опыту

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута сообщил, что комплексную реформу квалификационного процесса регулятор обсуждает с экспертами и участниками рынка

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ планирует расширить для инвесторов возможности получать статус квалифицированных по знаниям и опыту, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Комплексную реформу квалификационного процесса регулятор сейчас обсуждает с экспертами и участниками рынка.

Реформа квалификации планировалась еще до COVID-19, но перенеслась из-за пандемии, пояснил Мамута. "Мы планируем существенно расширить возможности людей становиться квалифицированными инвесторами по тем признакам, которые имеют прямое отношение к квалификации, - знаниям и опыту", - сказал он в ходе конференции РБК Capital Markets.

При этом имущественный ценз, который планируется повысить, - одна из частей этой реформы. "Имущественный ценз действительно играет на нашем рынке большое значение, и мы будем двигать его по этапам, с лагами, которые позволят рынку адаптироваться под эти изменения и не принесут существенного ущерба", - добавил представитель регулятора.

В июле 2022 года Банк России сообщал о планах повышения имущественного ценза для присвоения статуса квалифицированного инвестора в пять раз - с 6 млн до 30 млн рублей. По словам Мамуты, регулятор проводил анализ порога имущественного ценза в других странах. "Самый низкий порог который мы нашли, это Вьетнам - примерно 15 млн рублей в пересчете на наши деньги, в Индии - 70 с лишним млн рублей", - пояснил он.

Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах конференции, Мамута сказал, что возможные подходы к экзамену с точки зрения вопросов, а также то, как он будет приниматься, сейчас обсуждается с экспертами и рынком. В реформу входит также создание единого списка квалифицированных инвесторов, отметил представитель Банка России.