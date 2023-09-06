Посол в РФ заявил об интересе Бразилии к организации прямого авиасообщения с Россией

Родриго де Лима Баэна Соарес сообщил, что обсуждения этого пока находятся на ранней стадии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бразилия заинтересована в организации прямого авиасообщения с Россией, обсуждения этого пока находятся на ранней стадии. Об этом заявил ТАСС посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

"Я думаю, интерес к установлению прямого авиасообщения есть с обеих сторон. Конечно, нам пока не удалось сделать этого. Но это существенно упростило бы бразильцам посещение России, а россиянам - посещение Бразилии. Мы работаем над этим, это не самая простая вещь, но, конечно, это поможет нам увеличить число российских туристов в Бразилии", - сказал он.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что обсуждения этого вопроса находятся на ранней стадии, дипломат отметил: "Да, это так".