Коми получит более 110 млн рублей на развитие арктических территорий

Средства направят на оборудование для школ и спасателей в арктических муниципалитетах

СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми получит в этом году 110,9 млн рублей единой арктической субсидии из федерального бюджета на развитие арктических территорий - Воркуты, Инты, Усинска и Усть-Цилемского района. Средства направят на оборудование для школ, аварийно-спасательной службы, объект водоснабжения и теплые остановочные павильоны, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"В этом году Республика Коми получит 110,9 млн рублей из федерального бюджета на развитие арктических муниципалитетов - Воркуты, Инты, Усинска и Усть-Цилемского района. На днях был подписан протокол о распределении средств единой субсидии для арктических регионов", - сообщил глава региона в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

Выделенные в этом году средства направят на приобретение ноутбуков, интерактивного оборудования, оргтехники для общеобразовательных организаций Воркуты и теплых остановочных павильонов для Усинска. Для Инты закупят аэролодку и два снегоболотохода для подразделения аварийно-спасательной службы, а также специализированный транспорт для перевозки маломобильных групп населения и специальное оборудование для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в детский сад "Белочка".

В Усть-Цилемском районе на средства субсидии отремонтируют артезианскую скважину и построят объект водоснабжения в деревне Верхнее Бугаево, а также отремонтируют теплопровод в деревне Чукчино, сообщил руководитель региона.

Единую субсидию Коми получает третий год. Ранее на эти средства приобрели пожарную технику и медицинское оборудование, пассажирские автобусы, специализированное оборудование для аэропортов и другое для арктических муниципалитетов.