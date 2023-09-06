ЕК обсудит со странами ЕС введение налога на незапланированную прибыль от активов России

Также стороны на этой неделе начнут обсуждать возможность направления полученных средств на восстановление Украины

ТАСС, 6 сентября. Должностные лица Еврокомиссии на этой неделе начнут обсуждать со странами Евросоюза возможность взимать налоги на непредвиденную прибыль с доходов от реинвестирования замороженных активов РФ и направлять полученные средства на восстановление Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в четверг Еврокомиссия проведет встречи с официальными представителями Бельгии, Германии, Испании, Италии и Франции, на следующей неделе - с представителями остальных стран ЕС.

Рабочая группа ЕК выступает за поэтапную реализацию трех основных положений проекта: уточнение объема долгов по соответствующим финансовым обязательствам, введение требований к центральным депозитариям по разделению денежных остатков российских активов и перечисление доходов в бюджет ЕС в качестве внешних целевых поступлений.

Как утверждается в проекте налога, текст которого оказался в распоряжении Bloomberg, в случае принятия предложения активы российских банков должны принести в бюджет ЕС около €3 млрд сверхприбыли.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 июня заявила, что ЕК подготовит проект налога на незапланированную прибыль от реинвестирования замороженных российских активов для направления поддержки Украине.

14 июля глава Европейского центробанка Кристин Лагард не поддержала данное предложение Еврокомиссии. Она указала, что оно может привести к дестабилизации зоны евро и снизить ликвидность евро, подорвав доверие инвесторов к европейской валюте.