Шадаев заявил, что Kazan Digital Week может стать самым массовым региональным IТ-событием

По словам министра, количество зарегистрированных участников в 2023 году вдвое превышает прошлогодние показатели

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в столице Татарстана с 20 по 22 сентября 2023 года, может стать наиболее массовым IТ-мероприятием в регионах. Такое мнение озвучил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на пресс-конференции в ТАСС.

По словам министра, количество зарегистрированных участников в этом году вдвое превышает прошлогодние показатели, прослеживается спрос. "И я считаю, что это станет, наверное, самым массовым региональным мероприятием, которые проводят у нас по всей стране, - отметил Шадаев. - Цель у нас такая".

Он добавил, что на выставке в рамках форума будут представлены "фактически все хайповые, топовые темы", и перечислил некоторые из них: кибербезопасность, индустрия 4.0, цифровое госуправление и электронное здравоохранение.

"Очень важно, что на этой площадке будут передовые вендоры, поставщики отечественных решений, будут регионы, которые будут делиться своим опытом", - заключил министр.