Reuters: страны G7 и ЕС не планируют корректировать потолок цен на российскую нефть

По данным агентства, переговоры на эту тему могут пройти на полях предстоящей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия не планируют пересматривать ценовые ограничения на российскую нефть в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Потолок цен на российскую нефть не пересматривался с марта 2023 года. При этом страны ЕС первоначально договорились каждые два месяца совершать подобную процедуру, а Группа семи - "по мере необходимости". Так, согласно источникам агентства, у стран "Большой семерки" до сих пор нет планов по корректировке схемы.

Reuters между тем отмечает, что переговоры на эту тему могут пройти на полях предстоящей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую по морю российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.